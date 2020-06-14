8.3 ملايين يتابعون تأهل يوفنتوس

المصدر: (روما - أ ف ب )

تابع 8,3 ملايين مشاهد تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على قناة «راي أونو»، رغم انتهاء مباراته مع ميلان بالتعادل السلبي، واعتمد فريق «السيدة العجوز» على نتيجة مباراة الإياب «1 - 1» وحققت المباراة أعلى مشاهدة لمباراة كرة قدم بالموسم، بعد لقاءي ذهاب نصف نهائي الكأس بين يوفنتوس وروسونيري (8,09 ملايين) وإنتر ميلان مع نابولي (6,8 ملايين) وتعادل نسبة 34 % من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الإيطالية في الوقت ذاته.

وشهدت مباراة «اليوفي» وميلان إضاعة رونالدو ركلة جزاء، احتسبها الحكم عن طريق «فار»، ونجح حارس ميلان في إبعاد الكرة بأطراف أصابعه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز