أحمد بن سعيد: تبرّع طيران الإمارات باسم كأس إنجلترا لـ«هيدز أب» يخدم القضايا الإنسانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ترتبط مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشراكة طويلة الأمد، كما أنها تكنّ بالغ التقدير والاحترام لدوق كامبريدج، ورسالته في إزالة الوصمة عن الصحة العقلية، من خلال حملة «هيدز أب» (المواجهة)، وقال: يسعدنا ويشرفنا أن نتبرع بحقنا في حمل اسم كأس الاتحاد الإنجليزي لنشر الوعي، وإلقاء الضوء على هذه القضية الإنسانية المهمة، وفي ظل التحديات التي يواجهها العالم حالياً، فإننا نرى أنه من الملائم أكثر من أي وقت مضى أن نستخدم شهرتنا العالمية، لإعلام وتوحيد الناس حول الصحة العقلية.

وكان الاتحاد الإنجليزي أكد أن نهائي «كأس إنجلترا» المقرر في أول أغسطس، ستتم إعادة تسميته من أجل تكريم حملة الصحة النفسية في البلاد وقال في بيان رسمي، إن شركة طيران الإمارات أكبر رعاة البطولة، وافقت على التبرع باسم المسابقة، لحملة «هيدز أب» التي انطلقت بداية الموسم الحالي في مباراة الدرع الخيرية.

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