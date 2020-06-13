لاعبو بالاس ووست هام يلتقون ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى كريستال بالاس مع وست هام يونايتد ودياً اليوم، على ملعب لندن خلف الأبواب المغلقة، وفي ظروف خاضعة للرقابة وفقاً لبروتوكول العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع استمرار الاستعدادات لعودة للدوري، حيث يستأنف بالاس حملته بمواجهته ضد بورنموث يوم 20 يونيو الجاري.

وكانت هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها بالاس منذ فوزه على واتفورد بهدف وحيد في 7 مارس الماضي، وقبل المباراة، اجتمع اللاعبون من كلا الجانبين بشكل تلقائي لالتقاط صورة جماعية روعي فيها التباعد، مرتدين قمصان كتب عليها شعار "نقف معاً"، والتي وزعها نادي كريستال بالاس.

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