8.3 مليون مشاهد لمباراة يوفنتوس وانترميلان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حققت الكرة الإيطالية رقماً قياسياً جديداً في عدد مشاهدي التلفزيون الذين يتابعون مباراة واحدة، وذلك بعد متابعة أكثر من 8.3 ملايين مشاهد لمباراة الإياب للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بين يوفنتوس وانتر ميلان أمس الجمعة.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن المباراة وهي الأولى التي تجرى في إيطاليا منذ أن أوقف فيروس كورونا النشاط الكروي في إيطاليا هذا الموسم في 9 مارس الماضي، وجذبت أكبر جمهور تلفزيوني لمباراة كرة قدم هذا الموسم.

ورحب وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، بحقيقة أن المباريات الأولى ستكون في الكأس الإيطالية، ليتم بثها على الهواء مباشرة على شبكة قنوات "راي" الإيطالية.

وكانت أكبر مباراة تحقق مشاهدة جماهيرية قبل تعليق نشاط الكرة في إيطاليا، مباراة الفريقين في ذهاب الدور قبل النهائي، وشاهدها 8.09 مليون مشاهد، وقبلها مباراة منتخبي إيطاليا والبوسنة في يونيو 2019، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، وشاهدها 7.4 مليون مشاهد.

وكانت مباراة الأمس، قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية، بعد التعادل في الذهاب 1-1.

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