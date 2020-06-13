مورينيو: المهم أن يتكيف توتنهام مع واقع الملاعب الفارغة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، على أهمية اعتياد لاعبيه على إفراغ الملاعب في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف حملتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد مانشستر يونايتد مساء يوم الجمعة المقبل.

ولعب توتنهام مع نورويتش في مباراة ودية على ملعب توتنهام هوتسبر أمس الجمعة، للتعود على اللعب في منزلهم دون دعم جماهيرهم، مع تقسيم المباراة إلى أربع فترات من 30 دقيقة.

وقال مورينيو في مقابلة مع موقع النادي: "كانت جلسة تدريب جيدة، وكنا بحاجة إلى دقائق، كنا بحاجة إلى معرفة الشعور باللعب هنا بدون أنصارنا، وأن تكون هذه الدورات التدريبية مع فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هي أفضل شيء".

وأضاف: "علينا أن نتكيف مع هذا الواقع الجديد، وهو ما حاولنا القيام به، لنشعر باللعب بملعب فارغ، والنقاط موجودة للقتال من أجل، ومع وجود الجماهير أو بدونها، والنقاط موجودة على أرض الملعب، وعلينا أن نقاتل من أجل يونايتد".

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