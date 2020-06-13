الحجر الصحي ينتظر نيمار في باريس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر عودة النجم البرازيلي نيمار، إلى باريس والتواصل مع ناديه باريس سان جيرمان، مع فتح فرنسا لحدودها اليوم السبت، وذلك استعداداً لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ليكيب"، إلى نيمار سيضطر للخضوع لفترة حجر صحي إلزامي لمدة 15 يوماً في منزله قبل الانضمام إلى زملائه في التدريب.

فيما يتم النظر في الخيار من قبل الحكومة الفرنسية، لأولئك الذين يصلون من البلدان التي لديها معدل مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا، ومنها البرازيل حالياً.

وكان نيمار، قد خطط للعودة في 21 يونيو الجاري، واستئناف التدريب في اليوم التالي، ولكن نظراً للوضع الحالي، وأمر الحجر الصحي المحتمل، قدم اللاعب موعد عودته.

والجدير بالذكر أن الدوري الفرنسي، تم إنهاء موسمه في وقت مبكر، وأعلن عن تتويج باريس سان جيرمان بطلاً، ولكنه يشارك في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومع فتح باب الانتقالات الصيفية قريباً، ستتجدد التكهنات حول مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان.

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