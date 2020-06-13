ليفربول الأقرب لحسم صفقة سانشو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات ليفربول المرشح الأقوى للتعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، بينما يتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد مع تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.

وأكدت صحيفة "آس"، إلى أن سانشو اللاعب الإنجليزي الدولي، يميل إلى العودة إلى وطنه بعد مغادرة مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في عام 2017، وورد أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في صدارة طابور الأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً.

ويضم الطابور أيضاً مانشستر يونايتد وتشيلسي، ويتردد أن ريال مدريد مهتم أيضاً باللاعب، لكن يبدو أن ليفربول، المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع سانشو، إذا غادره ساديو ماني.

إلا أن تشيلسي ليس قريباً من التوصل إلى اتفاق بشأن نجم باير ليفركوزن، كاي هافرتز، لكنه ظهر مرشحاً للتوقيع، فيما يؤكد موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع مهاجم لاتسيو، سيرو إمبيلي، وسجل اللاعب الدولي الإيطالي.

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