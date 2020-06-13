ميسي يهدد عرش بيليه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قريباً من تحطيم رقميين قياسيين جديدين، والأول هو رقم الحصول على جائزة هداف الدوري الإسباني، وهو الآن متساوي فيه مع تيلمو زارا برصيد 6 مرات.

والرقم الثاني هو أكثر اللاعبين تسجيلاً لناد واحد في التاريخ، وهو رقم مملوك للأسطورة البرازيلي بيليه الذي يملك 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي، بينما ميسي يملك الآن 627 هدفاً خلف بيليه بـ 13 هدفاً فحسب، رقم البرازيلي الصامد لعقود يبدو قريباً جداً من تغيير صاحبه.

كما يملك ميسي الفرصة لتحطيم الأرقام التي يملكها تشافي هيرنانديز مع برشلونة، والرقم الأول المرشح للسقوط سيكون أكثر لاعب مشاركة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

ويخوض ميسي مباراته رقم 475 ضد مايوركا اليوم، ليقف على بعد 30 مباراة فقط من تشافي، والذي يملك 505 مباريات في البطولة بقميص برشلونة. وعلى مستوى كل لاعبي الدوري الاسباني عبر العصور، يتصدر القائمة أندوني زوبيزاريتا الذي خاض 622 مباراة في الليغا منها 301 بقميص برشلونة، وباعتبار أن الدوري الإسباني سينتهي بمشاركة ميسي في 10 مباريات على الأرجح دون حدوث أي أشياء مفاجئة، فإن ليو يستطيع إنهاء هذا الموسم برصيد 485 مباراة في الليجا، بعيدا بـ 20 مباراة فقط عن رقم تشافي الذي صمد لسنوات.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن هناك رقم آخر يهدده الأسطورة الأرجنتيني، هو رقم اللاعب الأكثر مشاركة بقميص برشلونة في كل المنافسات، وهو رقم مملوك لتشافي أيضاً صاحب الـ 767 مباراة بقميص برشلونة، وميسي يملك الآن في رصيده 718 مباراة، وقد ينهي الموسم برصيد 730 مباراة، وحينها سيكون فاصلًا بينه وبين تشافي 37 مباراة فقط، و38 لكسر الرقم القياسي.

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