زيدان يتطلع إلى الفوز في مباراته الـ 200 مع ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقود الفرنسي زين الدين زيدان، مباراته رقم 200 مدربا لريال مدريد غداً الأحد، حينما يواجه فريق إيبار، ضمن الدوري الإسباني، بعدما كان مرجحا أن يخوض تلك المباراة يوم 13 مارس الماضي، قبل أن يوقف تفشي فيروس كورونا، النشاط الرياضي وكرة القدم.

وبدأ زيدان مشواره التدريبي مع ريال مدريد في 2016، بانتصار ساحق على ديبورتيفو لاكورونيا 5-0، ومن ذلك التاريخ وصل عدد مبارياته مع الريال 199 مباراة، ومنها 134 مباراة في الدوري الاسباني، و40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و15 مباراة في كأس الملك، و4 في كأس العالم للأندية، و4 أخرى في السوبر الإسباني، ومباراتين في السوبر الأوروبي.

وحقق الريال الفوز تحت قيادة زيدان في 131 مباراة بنسبة 65.8%، وتعادل في 42 مباراة بنسبة 21.2%، وخسر 26 مباراة بنسبة 13.1%، وتكبد 17 خسارة في الدوري الاسباني، ومنها 3 مباريات أمام ريال بيتيس، وهو أكثر فريق هزم زيدان في الليغا، وتلقى 6 هزائم في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الملك أمام كل من ليجانيس وسيلتا فيجو وريال سوسيداد.

وفي مباريات ريال مدريد التي خاضها زيدان، حسب ما أشارت صحيفة "آس"، سجل الريال 486 هدفا بمعدل 2.44 هدف للمباراة الواحدة، وتلقى 209 أهداف بمعدل 1.05 هدف للمباراة الواحدة، ولم يهزم في كأس العالم للأندية خلال 4 مباريات خاضها، وفي السوبر الإسباني بـ3 انتصارات وتعادل، وفي السوبر الأوروبي، حقق فوزين في مناسبتين.

وزيدان هو أحد الأقل تلقيا للهزيمة مع ريال مدريد، بالمقارنة مع كل من ميجيل مونيوز الذي درب ريال مدريد في 605 مباريات، وفاز في 357 بنسبة 59%، وفيسنتي ديل بوسكي الذي درب ريال مدريد في 246 مباراة، وحقق 133 انتصارا، وتكبد زيدان 26 هزيمة في 199 مباراة مع الريال.

وينفرد فقط الرجال الثلاثة بالإضافة إلى لويس مولوني، صاحب الألقاب الثمانية مع ريال مدريد، بأنهم الأعظم في تاريخ النادي، والذين يعودون في كل مرة يحتاجهم النادي، وزيدان صاحب الألقاب العشرة، جاء خلفاً لرافاييل بينيتز في 2019، وكذلك مع سولاري في 2010، وحاز 10 ألقاب مع ريال مدريد، بمعدل لقب لكل 19.9 مباراة، ليكون المدرب الأكثر تحقيقاً للألقاب في 199 مباراة بتاريخ ريال مدريد.

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