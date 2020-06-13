حارس أرسنال يدعو للوقوف بقوة في وجه العنصرية

المصدر: وكالات

دعا بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، زملاءه في النادي اللندني للمشاركة بكل قوة والقيام بدور فاعل في مكافحة العنصرية والدعوة للمساواة بين الأجناس، في أعقاب وفاة المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، خلال اعتقال الشرطة له في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقا بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لتسع دقائق تقريبا، خلال اعتقاله في 25 مايو الماضي، لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم.

وعبرت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية عن الدولي الألماني لينو (28 عاما) قوله "نحن كلاعبين يعتبرنا الكثير من الناس مثالا يحتذى، وعلينا في أرسنال أننظهر دعمنا (في هذا الموقف)."

وأضاف الحارس الألماني "من المؤسف أنه في 2020 فإننا حتى الآن نناقش مثل هذه الأمور. لكن هذا هو الواقع ولابد لنا من الاستمرارفي الدفع في هذا الاتجاه، ولا يهم لونك.. أبيض أو أسود. لكن لابد أن نحترم بعضنا البعض وأن تكون هناك فرص متكافئة في الحياة أمام الجميع."

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة على وضع عبارة "حياة السود مهمة" على قمصان اللاعبين بدلا أسمائهم في اطار حملة مكافحة العنصرية عند استئناف مباريات البطولة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ويحتل أرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الممتاز العشرين، وسيحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب في 17 يونيو الجاري عند استئناف مباريات البطولة بعد توقفها لمدة استمرت لنحو 3 أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.

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