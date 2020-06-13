بايرن ميونخ يتحدى بوروسيا في" البوندسليغا" الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نحو استكمال الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "البوندسليغا"، الذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حيث يستضيف فريق بايرن ميونيخ، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب "أليانز أرينا"، ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل الضيوف المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وكان الدوري الألماني قد توقف في منتصف شهر مارس الماضى، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أيضا أول دوري أوروبي يعاود نشاطه من جديد في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم كله.

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