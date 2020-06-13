برشلونة يدافع عن صدارته أمام ريال مايوركا

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحل فريق برشلونة ضيفا على منافسه ريال مايوركا اليوم مساء على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: شتيجن وأمامه خط الدفاع المكون من: سيرجي روبرتو، بيكيه، أراوخو، ألبا، فيما تضم تشكيلة خط الوسط كلا من: دي يونج ، راكيتيتش ، بوسكيتس، ويضم خط الهجوم الثلاثي: ميسي، سواريز، جريزمان.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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