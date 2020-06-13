قمة نابولي وميلان تفتتح انطلاقة الدوري الإيطالي الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعود الحياة إلى كرة القدم الإيطالية من جديد، مساء اليوم بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث يستضيف نابولي نظيره إنتر ميلان، على ملعب "سان باولو" بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وستقام المباراة من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي الفيروس.

وستكون قمة نابولي وإنتر، خارج التوقعات في ظل عودة جميع الأندية من فترة توقف طويلة، وعدم الوصول للجاهزية الكاملة، كانت مباراة الذهاب بين إنتر ميلان ونابولي انتهت بفوز النيراتزوري بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة، بـ يوفنتوس الذي تعادل سلبيًا مع ميلان، وتأهل للمباراة النهائية، مستفيدًا بتعادله خارج دياره في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

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