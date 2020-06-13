العيون على نجوم برشلونة في مواجهة ريال مايوركا اليوم

المصدر: مدريد - أ ف ب

تتركز العيون على نجوم برشلونة عندما يحلّون ضيوفاً اليوم على ريال مايوركا، في أولى مباريات «البارسا» بالدوري الإسباني عقب استئناف المباريات، فيما يلعب ريال مدريد غداً أمام ضيفه إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويتصدر «البارسا» الترتيب بفارق نقطتين عن «الملكي»، ويحصل برشلونة على دفعة قوية بعودة سواريز من الإصابة للعب بجوار ميسي متصدر هدافي البطولة برصيد 19 هدفاً.من ناحية أخرى حسم إشبيلية ديربي الأندلس متغلباً على ريال بيتيس 2-صفر، وبدأ اللقاء بدقيقة صمت على ضحايا فيروس «كوفيد 19».

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