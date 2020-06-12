بايرن ميونخ المرشح الأقوى لحسم الدوري والكأس وأبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بات بايرن ميونيخ، قريباً من الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، كخطوة أولى على طريق سعيهم لتحقيق مجد ثلاثي، إذ يتصدر الفريق ترتيب الدوري المحلي بفارق 7 نقاط، ولم يتبق أمامه سوى 4 مباريات، ويمكن أن يحسم اللقب في نهاية الجولة المقبلة إذا خدمته النتائج، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ، وخسارة بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، أمام فورتونا دوسلدورف بعد ظهر غداً السبت، وهو ما يعني تأكيد بايرن بطلاً للدوري للموسم الثامن على التوالي.

ووصل "البافاريون" إلى المركز الرابع في نوفمبر الماضي، عندما تمت إقالة نيكو كوفاتش، لكنهم تمتعوا بتحول ملحوظ تحت قيادة المدرب الجديد هانسي فليك، وفازوا في 24 من أصل 27 مباراة، ووصل بايرن ميونيخ الآن إلى 21 مباراة بدون هزيمة، وهو ما يعادل رقماً قياسياً تحقق خلال فترة تولي بيب جوارديولا التدريب في النادي، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ على الفريق في الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن أسطورة بايرن باستيان شفاينشتايجر، جزءً لا يتجزأ من تحقيق البايرن للثلاثية التاريخية موسم في 2012/2013، ويعتقد أن الفريق الحالي جيد بما يكفي لتكرار هذا الإنجاز، وصنف كواحد من أفضل الفرق في أوروبا.

وقال شفاينشتايجر: "في المقارنة الأوروبية، فريق بايرن ميونيخ الحالي خارق، ويمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأن ليفربول تم إقصائه بالفعل من البطولة".

وأكد الفرنسي بنيامين بافارد مدافع بايرن، هذه الفكرة، قائلاً: "النادي يتوقع أن يتنافس على جميع الجبهات كل موسم، ونحن نحقق أداءً جيدًا في الكأس وفي الدوري الألماني، ويجب أن نستمر على هذا النحو، ويجب أن يفوز بايرن بالبطولتين، ونحلم بدوري أبطال أوروبا لنحقق الثلاثية".

وبمجرد الحصول على الدوري، سيتحول تركيز بايرن إلى الكأس، لتحقيق ثنائية محلية متتالية، بعدما أخرج آينتراخت فرانكفورت من نصف النهائي بفضل أهداف إيفان بيريسيتش وروبرت ليفاندوفسكي، وهذا الانتصار 2-1 رفع رصيد بايرن لهذا الموسم إلى 129 في 43 مباراة في جميع المسابقات، وهو ما يعادل رقماً قياسياً للنادي تحقق موسم 1972/1973، وكان هدف ليفاندوفسكي هو الـ45 في الموسم، ويتطلع إلى كسر رقم 50 هدفاً لأول مرة في مسيرته، ويجمع نهائي الكأس بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في 4 يوليو المقبل، ويأمل ميونيخ في تكرار فوزه المريح 4-2 الأسبوع الماضي على نفس المنافس.

وكانت كرة القدم الألمانية أول بطولات الدوري الأوروبية الكبرى التي تستأنف، لكن قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن تعود المنافسة القارية، إذ لم يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد، قراراً بشأن الشكل اللازم لإنهاء الموسم، ولكنه حدد استكمال دوري أبطال أوروبا 2019/2020، وحدد 17 يونيو الجاري، لمناقشة كيفية إنهاء المسابقة.

ويبدو بايرن واحداً من أقوى الفرق في المسابقة حتى الآن، بعدما تأهل من خلال مرحلة المجموعات دون أن يتخلى عن نقطة واحدة، وفاز 3-0 على تشيلسي في مباراة الذهاب من دور الـ16، مما يصعب من عودة تشيلسي في الإياب، كما تم إقصاء ليفربول حامل اللقب في مباراته الأخيرة قبل تعليق المسابقة، ولم يكونوا المرشحين المفضلين قبل البطولة الذين كافحوا في الجولة الأولى، وخسر ريال مدريد 1-2 أمام مانشستر سيتي على ملعب برنابيو في مباراة الذهاب، ويحتاج يوفنتوس إلى تغيير تأخره أمام ليون 0-1، إذا كان عليه التقدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز