لينجارد نجم مانشستر يوناتيد يبتكر قناع للأعمال الخيرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبتكر جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد، أقنعة وجه جديدة، وطرح القناع للبيع مقابل 12 جنيه إسترليني، على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسات الصحة البريطانية، وأطلق على المبادرة "شكراً جزيلاً"، تقديراً لجهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن لينجارد، عن طرح القناع في الأسواق قبل أن يصبح ارتداءه إجباريا في وسائل النقل العام اعتباراً من 15 يونيو الجاري، وقال عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام، وأن يبقى الجميع بأمان، وكما تعلمون من يوم 15 يونيو الجاري، سيكون من الضروري أن يرتدي الجميع أقنعة في وسائل النقل العام".

وأضاف: "عائد بيع الأقنعة سيعود إلى الجهات والمؤسسات الصحية لشكرها على المجهود الرائع الذي يقومون به في مواجهة فيروس كورونا، وليبقى الجميع في أمان".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن صديق لينجارد المقرب وزميله في الفريق، ماركوس راشفورد، قام بالكثير من الأعمال الخيرية خلال تفشي الفيروس، وكان يهدف إلى إطعام الأطفال في المجتمع، وساعد في جمع أكثر من 20 مليون جنيه استرليني من التبرعات المالية والغذائية، لضمان عدم جوع الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة أثناء وجودهم خارج المدرسة.

فيما ساعد نادي مانشستر يونايتد أيضاً، المجتمعات المحلية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، وتبرع بـ 240 ألف جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية للشباب حول العالم من خلال الروابط الجماهيرية للنادي، بينما قام موظفو النادي واللاعبون السابقون بإجراء مكالمات ترفيهية لأكثر من 3 آلاف من كبار السن والمعوقين.

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