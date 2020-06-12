نجم ليفربول السابق ينصح هافرتز باختيار تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نصح ديدي هامان نجم ليفربول السابق، كاي هافرتز، باختيار تشيلسي على مانشستر يونايتد، إذا قرر بشكل نهائي الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، فريقه باير ليفركوزن الألماني، بمجرد فتح نافذة الانتقالات هذا الصيف، بعد أن بنى سمعة كواحد من أهم صفقات الشباب المتوقعة في أوروبا.

ويبدو أن تشيلسي، المرشح الإنجليزي الأقوى للتعاقد مع لاعب خط الوسط، لكنه ما يزال يواجه بعض المنافسة من مانشستر يونايتد.

كما يتردد أن العملاقين الأوروبيين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإنجليزي، يشاركان في سباق الانتقالات لنيل توقيع اللاعب، في صفقة متوقع وصولها إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وقال هامان لقنوات "سكاي": "يونايتد خسر جاذبيته في السنوات الأخيرة، ولم يعد مقياساً لأشياء كثيرة في كرة القدم ولسنوات عديدة، ورغم أنه ما يزال أكبر ناد في إنجلترا، لكن لديه مشاكل داخلية كبيرة".

وأضاف: "قديماً عندما كان هناك لاعب في سوق الانتقالات، كان مانشستر يونايتد، نقطة الاتصال الأولى لسنوات، ولكن أعتقد أن الأمر لم يعد كذلك اليوم".

وأوضح: "عندما يقوم لاعب مثل هافرتز، بتغيير الأندية والإشارات في مكان ما لمدة 5 سنوات، فإنه يجب التطلع إلى المنظور طويل المدى الأكثر أهمية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل: "ربما يضطر اللاعب إلى اتخاذ القرار في الأسابيع القليلة المقبلة، ولا يمكنه الانتظار حتى انتهاء الموسم في إنجلترا، والذي يستمر حتى نهاية يوليو أو بداية أغسطس، ولكن مانشستر أصبح فراغاً لسنوات".

وقال أيضاً: "إذا نظرت إلى تشيلسي، فلديه المدرب فرانك لامبارد، والذي قام بعمل رائع للنادي كلاعب، ولدي شعور بأن تشيلسي ينمو مرة أخرى، ولأول مرة منذ وقت طويل، لديك فريق يمكن للمعجبين التعرف عليه حقاً".

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