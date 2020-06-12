رونالدو يخرق الحجر الصحي

المصدر: البيان الرياضي

سافر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في رحلة قصيرة إلى بلاده، مخترقاً قواعد السلامة والصحة، حسب ما كشفت صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو سافر مع رفيقته جيورجينا رودريجيز إلى البرتغال للإشراف على أعمال بناء منزلهما الجديد، في رحلة سريعة، ولكن تم كشف الأمر، بعدما قامت صاحبة مطعم بالتقاط صورة معه، ونشرها في حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلقت على الصورة: "كما تعلمون، نادرا مع أنشر صورا مع عملاء، لكن اسمحوا لي، هذا قدوتي".

ويستعد رونالدو ورفاقه في يوفنتوس لاستئناف النشاط الكروي في إيطاليا بمواجهة ضيفهم ميلان مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، في عودة للحياة الكروية الإيطالية بعد غياب 3 أشهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج يوفنتوس للتعادل بدون أهداف للمرور إلى النهائي بعدما تعادل ذهابا في ميلانو 1-1، ويلتزم الرياضيون في إيطاليا بإجراءات احترازية صارمة منعا لانتشار فيروس كورونا.

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