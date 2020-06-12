إعادة تسمية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تكريما لحملة تتعلق بالصحة النفسية

المصدر: وكالات

أعلن الأمير ويليام، دوق كامبريدج ونجل ولى عهد بريطانيا، تغيير اسم نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى 2020 إلى "نهائى هيدز أب" لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، وذلك لدعم حملة التوعية بالصحة العقلية "هيدز أب".

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى فى استاد ويمبلى فى أول أغسطس، وهو الموعد الجديد للمباراة التى تأجلت إثر توقف جميع المنافسات لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت شركة طيران الإمارات، التى تتولى رعاية بطولة الكأس منذ عام 2015، على تغيير الاسم بناء على طلب الأمير ويليام، الذى يرأس أيضا الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم.

وقال الأمير ويليام إن المبادرة ستشكل لحظة للارتقاء بالصحة العقلية الجيدة والإيجابية للجميع.

وأضاف:"إنه الوقت المناسب تماما نظرا لما مررنا به جميعا خلال أزمة كوورنا.. أعتقد أنه للأسف سيكون له الكثير من التداعيات على المجتمع، وليس فقط فى كرة القدم، فيما يتعلق بالصحة العقلية للناس".

جدير بالذكر أن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزى ستستأنف اعتبارا من 27 يونيو الجارى، بإقامة مباريات دور الثمانية.

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