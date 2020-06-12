الكشف الطبي يعطل إعلان صفقة فيرنر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن الكشف الطبي سبب تأخر نادي تشيلسي، في إعلان التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن تشيلسي حسم الصفقة لصالحه، وسيدفع قيمة الشرط الجزائي، ويمنح فيرنر راتبًا أسبوعيًا يبلغ 180 ألف إسترليني.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن تأخر الصفقة يعود لعدم إكمال فيرنر للكشف الطبي حتى الآن، بسبب مشاكل لوجستية ناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هناك بعض القيود التي منعت فيرنر من ركوب الطائرة والتواجد في تدريبات تشيلسي لإجراء الكشف الطبي، والتوقيع على عقده مع البلوز.

يذكر أن فيرنر سيكون الصفقة الثانية لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب إعلان البلوز التعاقد مع الجناح المغربي حكيم زياش نجم أياكس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز