تحديد مكان إقامة البطولة المجمعة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

أفادت تقارير إعلامية، بأن العاصمة البرتغالية لشبونة، ستحتضن البطولة المجمعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تستضيف فرانكفورت الألمانية، البطولة المجمعة للدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المباريات الأربع المتبقية من جولة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، ستقام يومي الثامن والتاسع من أغسطس المقبل في لشبونة، وبعدها تحسم باقي أدوار البطولة عبر بطولة مجمعة من جولة واحدة في العاصمة البرتغالية، على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 23 أغسطس.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن بطولة مجمعة لحسم الأدوار المتبقية من الدوري الأوروبي، ستقام في ألمانيا، وتبدو مدينة فرانكفورت مرشحة لاحتضان المنافسات.

ولم يصدر أي تأكيد من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بينما ينتظر إعلان القرار عقب اجتماع لجنته التنفيذية في 17 يونيو الجاري.

ويأتي التغيير المنتظر في نظام ومواعيد المنافسات الأوروبية هذا الموسم، بسبب فترة التوقف الطويلة في ظل انتشار فيروس كورونا.

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