لوفرين لصلاح: تصرفك عظيم.. ولكنك بخيل

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول، ممازحة زميله المصري محمد صلاح، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير إنجليزية قد نشرت أن صلاح أثناء تواجده في محطة بنزين بليفربول، قام بدفع ثمن الوقود لكل المتواجدين هناك.

وكتب لوفرين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سمعت منذ يومين أن صلاح دفع حساب الوقود لكل الأشخاص في محطة بنزين.. لفتة عظيمة".

وأضاف: "لكن هل يمكنك دفع حساب القهوة لي ولو لمرة واحدة؟.. عادة أنت رجل بخيل، لذلك أنا مندهش، لكنك أحسنت التصرف في كل الأحوال".

يذكر أن صلاح ولوفرين يواصلان الاستعداد مع ليفربول، لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء المقبل.

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