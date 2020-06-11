صلاح يغيب عن فوز ليفربول الودي على بلاكبيرن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غاب محمد صلاح وأندي روبرتسون، عن فوز ليفربول 6-0 على بلاكبيرن روفرز ودياً اليوم الخميس، بعدما تم استبعاد الثنائي من اللقاء كإجراء وقائي بعد تعرضهم لإصابة طفيفة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع أن يكون صلاح وروبرتسون، جاهزين لمشاركة ليفربول في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في 21 يونيو الجاري، فيما يعيش ليفربول حالة من القلق انتظاراً لاكتشاف مدى الإصابة التي تعرض لها أليكس أوكسلاد تشامبرلين في ودية بلاكبيرن.

وبدأ تشامبرلين لاعب خط الوسط الإنجليزي، في التشكيلة الرئيسية لليفربول في المباراة الودية، والتي جرت خلف الأبواب المغلقة في ملعب أنفيلد، لكنه أصيب في الكاحل خلال المباراة.

وسجل ساديو ماني ونابي كيتا وتاكومي مينامينو، في الشوط الأول، قبل أن يضيف جويل ماتيب وكي جانا هويفر، المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وسجل يونغستر ليتون كلاركسون، الهدف السادس ليحسم الفوز.

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