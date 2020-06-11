برشلونة يمنع سيميدو من التدريب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منع برشلونة مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو، من التدريب مع زملائه اليوم الخميس، إلى حين ظهور نتيجة الفحص الطبي عن فيروس كورونا غداً، والذي خضع له اللاعب بعد خرقه لقواعد الحجر الصحي، قبل أيام من عودة فريقه لمباريات الدوري الاسباني، بلقاء ريال مايوركا يوم الأحد المقبل، في الجولة 28.

وسبق أن غاب اللاعب عن تدريب يوم السبت الماضي، مع برشلونة بسبب ألم في الركبة، قبل أن يحتفل يوم الاثنين الماضي، في مطعم بدون التزام بقواعد المباعدة الاجتماعية، بحضور 20 شخصاً للحفل، مع العلم أن الحد الأقصى للتجمعات حالياً، هو 15 فرد.

وقرر برشلونة ترك سيميدو خارج التدريب حتى ظهور نتيجة الاختبار للتأكد من أنه لم يصاب بالفيروس خلال حفلة عيد الميلاد، وإذا كانت النتيجة سلبية، فسوف يعود فوراً للتدريب، مع عدم استبعاد العقوبة، بعدما وضع سيميدو، زملائه في خطر الإصابة بالفيروس.

والمشكلة أن سيميدو تدرب مع زملائه في الفريق بعد الحفل، فإذا أصيب بالفيروس، سيكون الضرر قد حدث بالفعل، وستكون هناك فحوصات لكل لاعبي الفريق.

وسيميدو ليس أول لاعب يكسر القواعد، وهناك 4 لاعبين من إشبيلية تناولوا العشاء مع شركائهم وأصدقائهم، واعتذروا بعدها، ثم تناول لوكا جوفيتش العشاء في منزله مع لاعبين من خيتافي وأتلتيكو مدريد، وهما ماكسيموفيتش وسابونيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز