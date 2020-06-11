فحوصات كورونا لحكام كرة القدم الإنجليز سلبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم تكتشف أي حالات إيجابية بفيروس كورونا بين الحكام والمساعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو يستعدون للعودة لإدارة باقي مباريات الموسم الجاري في الأسبوع المقبل.

ولكن لن يشارك الحكام في أي مباريات ودية قبل استئناف المباريات، وسيكون عليهم الاعتماد على معدلات اللياقة البدنية التي حافظ عليها الحكام أمثال مايكل أوليفر ومايك دين، من خلال تدريبات منزلية، ومتابعتها عبر الأجهزة الالكترونية من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي.

كما شارك الحكام الإنجليز، في برامج ودورات تدريبية عبر برنامج "زووم"، وسيكون عليهم الاستمرار بالتباعد خلال المباريات، وعدم الاجتماع في غرفة واحدة، وسيكون عليهم التواصل من خلال السماعات.

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