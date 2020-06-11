1.7 مليار إسترليني أجور لاعبي الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتفعت فواتير أجور اللاعبين في أندية الدوري الممتاز الإنجليزي على مدى العامين الماضيين وسط تحذيرات من خسارة في الإيرادات بقيمة مليار جنيه استرليني بسبب فيروس كورونا.

وكشفت الدراسة التي قامت بها شركة ديلويت، أن الأجور في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، كنسبة مئوية من إيرادات الأندية، مما ساهم في ارتفاع الانفاق بشكل حاد في الموسم الماضي، ليصل إلى 1.7 مليار إسترليني على الأجور من قبل الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي.

كما تشير الأرقام إلى أن 8 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجلت نسب أجور من مجمل إيرادات بلغت نسبتها 70% أو أكثر، مما وضعها على عتبة التحذيرات التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قواعد اللعب المالي النظيف.

ويتوقع أن تزداد الأرقام سوءً، مع توقف الموسم الحالي لفترة طويلة بسبب الوباء، وإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، وتقول شركة ديلويت، أن أندية الدرجة الأولى ستواجه خسارة دائمة قدرها 500 مليون جنيه إسترليني، بسبب الخصومات على إذاعة المباريات، وفقدان إيرادات يوم المباراة بإقامتها بدون مشجعين.

وحذرت الشركة من فقدان 500 مليون جنيه استرليني أخرى، يمكن أن تفقد من ميزانيات الموسم الحالي، ولن تسترد إلا إذا كان من الممكن لعب منافسة الموسم المقبل بالكامل، وذلك رغم الخصم أو التأجيلات على أجور اللاعبين والموظفين، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت الشركة أن نسبة الأجور إلى الإيرادات قفزت في تشيلسي من 55% في موسم 2017-2018، إلى 70% في الموسم الماضي، بعدما زادت فاتورة أجور النادي من 246 إلى 314 مليون جنيه استرليني، وارتفاع هامشي للإيرادات من 448 إلى 452 مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت نسبة الإيرادات التي حصلت على الأجور في مانشستر يونايتد من 50% إلى 56%، بينما ارتفعت في مانشستر سيتي من 52% إلى 59%، إذ ارتفعت فاتورة الأجور من 296 مليون جنيه استرليني في 2017-2018 في يوناتيد، إلى 352 مليون جنيه استرليني في الموسم الماضي، وزادت الإيرادات من 590 إلى 627 مليون جنيه إسترليني.

في سيتي، كان هناك ارتفاع حاد مماثل في أجور اللاعبين من 260 إلى 315 مليون جنيه إسترليني، وارتفعت الإيرادات من 503 إلى 538 مليون جنيه إسترليني، وبقيت نسبة ليفربول ثابتة عند 58٪، بينما كانت نسبة توتنهام الأدنى في الدوري الموسم الماضي عند 39٪.

في حين، ارتفع متوسط الدوري قليلاً من 59% إلى 61% خلال الموسمين الأخيرين، ومثلت الأجور نسبة ملحوظة بلغت 85% من الإيرادات القادمة في إيفرتون وبورنموث، و83% لدى ليستر، وهذه هي المرة الأولى منذ موسم 2015-2016، والتي حقق فيها أكثر من نادٍ في الدوري الممتاز الإنجليزي، نسبة أجور إلى إيرادات أعلى من 80%.

ومن المرجح أن يزداد هذا الرقم مع توقع أن تحقق الأندية نصف عائدات يوم المباراة العادية في 2020-2021، مما يؤدي إلى خسائر محتملة بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، إذا لم يتمكن المشجعون من العودة الموسم المقبل، مع العلم أن الأندية الأخرى التي سجلت نسبة أجور إلى إيرادات عند أو أعلى من حد التحذير 70%، كانت وست هام، كريستال بالاس، ساوثهامبتون وبرايتون.

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