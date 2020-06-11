ساري محتار بين رونالدو وديبالا لقيادة هجوم يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنه ليس من السهل التوفيق بين باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو على أرض الملعب، في الوقت الذي قال فيه أن ميراليم بيانيتش يدرك أنه لاعب رائع.

وتحدث ساري، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» قبل مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الجمعة مع ميلان وهي المباراة الأولى منذ التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ساري: «ديبالا لاعب استثنائي والصعوبة الوحيدة التي تواجهنا معه هي أنه ليس من السهل التوفيق بين اللاعبين غير عاديين مثل ديبالا وكريستيانو رونالدو، لكنهما يستطيعان دائمًا إحداث الفارق».

وأوضح بقوله: «ليس من السهل على المستوى التكتيكي استخدامها معا، لكن عندما يتوفر لاعبان يمتلكان هذه الجودة يجب أن نستخدمهما، ويجب على البقية التكيف سواء عند الهجوم أو الدفاع».

وأكمل: «هناك مخاطرة في أنه قد يكون هناك فراغ في منطقة الجزاء، ولكن مثل هذه الأمور تمثل مشكلة ممتعة للغاية».

فيما تشير التقارير إلى أن بيانيتش أصبح مرشحا للرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف في ظل رغبة أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات، وما زال يكافح لتألق في تكتيكات ساري.

وتحدث المدير الفني ليوفنتوس: «يبدو الآن أفضل بكثير مما كان عليه قبل التوقف، لقد تحدثت كثيراً مع ميراليم، فهو لاعب استثنائي ولا يستطيع تحمل أربع أو خمس مباريات في مستوى أقل، وهو ما حدث اخيرا».

أردف «لقد وافق معي في أنه كافح في البداية في تقديم ردة فعل، ولكن يجب أن يقنع نفسه بأنه لاعب رائع، ويمكن أن يخطئ في مباراة واحدة ولكن عليه أن يرفع رأسه ويستجيب ولقد كانت رحلة ذهنية إيجابية بالنسبة له ويمكنه الوقوف على قدميه».

واختتم ساري تصريحاته بقوله: «مع 12 جولة القادمة في الدوري علينا أن نأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار، ويمكن أن يكون من السهل جداً ضياع النقاط في هذه المرحلة في الموسم عندما نلعب كل ثلاثة أيام، أما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، لا اعتقد أن فترة التوقف الطويلة ستحدث فارقا كبيرا لأنها مباراة واحدة عمليا».

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