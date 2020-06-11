"محمد صلاح يدفع ثمن الوقود لمشجعي ليفربول في "شيشة البترول

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر أحد مشجعي ليفربول، عبر حسابه في موقع "تويتر"، موقفاً رائعاً حدث معه عندما التقى مع الدولي المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، بالصدفة في محطة ساينس بيري إحدى محطات التزود بالوقود في المدينة

وقال المشجع العاشق لفريق مدينته: قام محمد صلاح بدفع ثمن الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في محطة البترول عن طيب خاطر، كما حرص على تبادل السلام معهم عن بعد بابتسامة زادت من رقي الموقف ليثبت من جديد أنه أحد أيقونات الفريق طيلة تاريخه.

ويستعد محمد صلاح لخوض أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد توقف المسابقة لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي إيفرتون في الـ 21 يونيو الجاري، ضمن الجولة الـ30 من "البريمير ليغ".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري، بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج "السيتي" في المراحل التسع المتبقية.

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