«الليغا» تعود إلى الحياة اليوم

المصدر: مدريد- أ ف ب

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في إشبيلية حيث يقام الـ«غران دربي» أو «دربي الأندلس» بين الغريمين التقليديين إف سي إشبيلية وجاره ريال بيتيس في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لاستئناف «الليغا» المعلقة منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

كان الـ«الغران دربي» مقرراً في 15 مارس الماضي على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» بيد أن تفشي فيروس «كوفيد 19» حال دون ذلك، وانتظر الفريقان قرابة ثلاثة أشهر ليتواجها على الملعب ذاته ولكن هذه المرة بدون جمهور.

وتقام اليوم أيضا مباراتا غرناطة مع خيتافي، وفالنسيا مع ليفانتي، وتجرى السبت لقاءات إسبانيول مع ألافيس، وسلتا فيغو مع فياريال، وليغانيس مع بلد الوليد وريال مايوركا مع برشلونة، على أن تختتم الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع إيبار، وريال سوسييداد مع أوساسونا.

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