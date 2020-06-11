«البريمرليغ» ..عودة ساخنة الأربعاء المقبل

المصدر: (لندن- أ ف ب)

وافق مجلس مدينة ليفربول، أمس، على إقامة «دربي ميرسيسايد»، بين الغريمين التقليديين، إيفرتون وضيفه ليفربول، المتصدر، على ملعب «غوديسون بارك»، في 21 يونيو، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاماً، بغض النظر عن نتائج سيتي في المراحل التسع المتبقية. لكنه قد يتوج باللقب في حال تغلبه على مضيفه إيفرتون، وخسارة فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، أمام ضيفه أرسنال، والمقررة في 17 يونيو.

وستكون مباراة سيتي وأرسنال، في يوم عودة منافسات الكرة الإنجليزية، من دون جمهور، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

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