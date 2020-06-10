تيباس: لن أنام حتى ختام الدوري الإسباني

المصدر: البيان الرياضي

نفي خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، شائعات عدم استكمال مسابقة الدوري، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فسيتم الإعلان عن تلك القرارات في حينها.

وقال في فاعلية مع عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، في وسط العاصمة لدعم المتاجر والفنادق المتضررة من أزمة فيروس كورونا: "هذا السيناريو لا نريده، ولم يتم اقتراحه علينا، وفي حال حدوث ذلك، سنتخذ القرارات في حينها".

واعتبر أن اتخاذ قرار بشأن الفريق الذي يجب أن يتوج باللقب، والفرق المتأهلة إلى البطولات الأوروبية والفرق الهابطة، يعني الدخول في جدل عقيم بين الأندية، والتي يجب أن تركز الآن على المنافسة وعدم إهدار الوقت.

واعتبر أن عودة منافسات الليغا بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا، تعد الخطوة الأهم، وأكد أن كرة القدم لا زال أمامها مهمة تحقيق الهدف، وهو ختام المسابقة.

وقال: "لن أنام حتى يتم اختتام المسابقات، اليوم خطوة، وهي الأهم منذ مشكلة فيروس كورونا، ولكن لازال الهدف هو اختتام المسابقات".

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الليغا غداً الخميس، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وستكون مباراة إشبيلية وريال بيتيس، الأولى بعد عودة النشاط لاستكمال 11 جولة متبقية في المسابقة.

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