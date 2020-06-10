مفاوضات هاتفية لإقناع تونالي باللعب لإنترميلان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أجرى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، اتصال هاتفي مع ساندرو تونالي لاعب خط وسط بريشيا، لإقناعه بالانضمام إلى مشروعه في سان سيرو.

واجتذب اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، اهتمام مجموعة من كبار الأندية في أوروبا، بعد أن أثار الإعجاه في أول موسم كامل له في الدوري الإيطالي.

وكان كونتي على اتصال مع تونالي بشأن خطوة محتملة خلال فترة الانتقالات المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة "لا ريبوبليكا".

ويسعى بريشيا للحصول على 27 مليون جنيه إسترليني من بيع عقد تونالي، أو إتمام الصفقة على سبيل الإعارة مقابل مالي كبير، في ظل دخول أندية يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، في الصفقة.

فيما يفضل اللاعب الانتقال إلى انتر ميلان أو يوفنتوس، ولا يرغب في الذهاب إلى فرنسا، وهو ما أكده ماسيمو تشلينو رئيس نادي بريشيا.

وتونالي الذي يمكنه اللعب في أي مركز بخط الوسط، شارك في 3 مباريات دولية، وتمكن في الدوري الإيطالي من تسجيل هدف، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع بريشيا هذا الموسم.

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