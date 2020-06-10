12 يوماً إجازة للاعبي بايرن ميونيخ قبل العودة الأوروبية

المصدر: البيان الرياضي

أعد فريق بايرن ميونيخ الألماني، خطة في حالة استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك انتظاراً لصدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في 17 يونيو الجاري، على أن تختتم منافسات الدوري الألماني في 27 يونيو، ويلعب نهائي الكأس في 4 يوليو المقبل.

وينتظر بايرن مباراة إياب ثمن نهائي دوري الابطال أمام تشيلسي بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه 0-3، ويتوقع أن تقام هذه المباراة في 6 أغسطس القادم، وبالتالي ستكون هناك فترة انتظار طويلة بين نهائي الموسم في ألمانيا واستئناف دوري الأبطال.

ويخطط بايرن لإعطاء لاعبيه 12 يوماً عطلة قبل البدء في التحضير للمباراة، وفي حال التأهل للدور الربع النهائي، يتوقع استكمال البطولة في صورة بطولة قصيرة بنظام الخروج المباشر للمغلوب من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، ربما لشبونة.

وسيتدرب اللاعبون في منازلهم في الأسبوع الأول من الراحة، ويجب أن يخضعوا لاختبار لفيروس كورونا، وبعدها سيجمع المدرب هانسي فليك اللاعبين لتحضيرهم لاستئناف البطولة الأوروبية، وبين مباراة الإياب ضد تشيلسي واستئناف ربع النهائي، يتطلع بايرن لخوض مباراة ودية تحضيرية وإجراء معسكر.

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