أنشيلوتي ولاعبو إيفرتون وافقوا على تأخير الرواتب

المصدر: أ ف ب

انضمّ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبو إيفرتون إلى مسؤوليه بالموافقة على تأخير دفع رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد نادي كرة القدم الإنجليزي.

وأفادت دنيز باريت-باكسندايل، الرئيسة التنفيذية لنادي مدينة ليفربول، أن أنشيلوتي وأفراد جهازه الفني، وافقوا على اقتطاع ما يصل الى 30 بالمئة من رواتبهم، وتأخير دفعها، اعتباراً من منتصف مارس.

وعلّقت منذ ذلك الحين منافسات كرة القدم المحلية بسبب تفشي "كوفيد-19"، والتي من المقرر ان تستأنف اعتبارا من 17 يونيو الحالي، خلف أبواب مؤصدة بوجه المشجعين.

كما وافق عدد من اللاعبين بشكل طوعي على تأخير دفع رواتبهم بنسب تصل الى 50 بالمئة، للأشهر الثلاثة المقبلة.

وتعاقد إيفرتون مع أنشيلوتي (61 عاما) في ديسمبر 2019 آتيا من نابولي الإيطالي، بعد مسيرة تنقل أشرف خلالها على الإدارة الفنية لعدد من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية، مثل يوفنتوس وميلان في إيطاليا، بايرن ميونيخ في ألمانيا، وريال مدريد في إسبانيا، وباريس سان جرمان في فرنسا، وتشلسي في إنجلترا.

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