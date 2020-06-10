باريس سان جرمان يدخل مرحلة ما بعد رحيل تياغو سيلفا

المصدر: أ ف ب

يستعد نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم للدخول في حقبة ما بعد رحيل قائده المدافع البرازيلي تياغو سيلفا اثر قرار الاستغناء عنه، وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن سيلفا سيترك نادي العاصمة هذا الصيف مشيرة في خبرها الذي أكدته إذاعة مونتي كارلو، أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو أبلغ مواطنه بقرار عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

ورغم أن سيلفا البالغ 35 عاما، فشل في التتويج بأسمى البطولات الاوروبية، إلا ان ذلك لا يلغي حقيقة أنه "أفضل مدافع في تاريخ" نادي العاصمة الفرنسية. فخلال ثمانية أعوام أمضاها في ملعب "بارك دي برانس" حقق الدولي البرازيلي 20 لقباً منها لقب الدوري المحلي في سبع مناسبات.

وكان سيلفا الملقب بالـ "وحش" يمني النفس في أن يجدد عقده حتى 2022 أقله، العام الذي ستقام فيه نهائيات كأس العالم، وهو لقب آخر لا زال يبحث عن الظفر به.

وسبق أن أعربت زوجته ايزابيل في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" في منتصف مايو الماضي عن رغبتهما في البقاء في العاصمة الفرنسية قائلة: بالنسبة لنا، سيكون من الرائع الاستمرار في النادي، نحن نحب المكان الذي نشأ فيه أطفالنا، ونود متابعة مسيرتنا في باريس".



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