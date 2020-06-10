إلغاء ودية مانشستر يونايتد وستوك سيتي بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام فريق ستوك سيتي مساء أمس، بعد التأكد من إصابة أحد لاعبي ستوك سيتي بفيروس كورونا، دون الكشف عن هويته.

وبعد إلغاء المباراة اكتفى مانشستر يونايتد بخوض حصة تدريبية، من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 8 أيام، ويلتقي مانشستر يونايتد في مباراته الأولى مع توتنهام.

وكانت نتائج الجولة الأخيرة، من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت كلها سلبية.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويأمل في دخول المربع الذهبي لضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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