لائحة " الليغا" الجديدة تخدم الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليغا"، بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن زيادة عدد التغييرات في المباراة الواحدة من 3 إلى 5 لاعبين، شرط أن تنفذ تلك التغييرات في ثلاثة أوقات من المباراة على أقصى تقدير، وهذا بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تلك اللائحة ومنح الاتحادات المختلفة صلاحيات دخولها حيز التنفيذ من عدمه.

وتمنح تلك اللائحة المستحدثة بسبب فيروس كورونا، لاعبي الدوري الإسباني الشباب فرصة ذهبية، إما بالمشاركة للمرة الأولى رفقة أنديتهم أو الحصول على مزيد من الدقائق.

وعلى سبيل المثال، يستفيد سيرجيو بيرميخو لاعب سلتا فيجو، من تلك الفرصة بعدما انتقل إلى الفريق في ديسمبر عام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب في فريق نافالكارنيرو، واستطاع اللاعب الدخول في ديناميكية الفريق شيئاً فشيئاً، وشارك للمرة الأولى في أكتوبر 2019 أمام ريال بيتيس.

ومنذ ذلك الحين وهو يلعب مع فريق سلتا فيجو الرديف، وبالرغم من إمكانياته الجيدة وعدم اعتماد مدرب الفريق عليه، إلا أنه تحمل ولا يزال يتحمل ويعمل في صمت منتظراً فرصته التي يبدو وأنها قد اقتربت.

وهناك ريكيلمي، جوهرة أتلتيكو مدريد، والذي شارك في 13 دقيقة أمام إيبار في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجاري، ورغم من خفوت لمعانه، إلا أن سيميوني واصل استدعائه للتدرب مع الفريق الأول، لا سيما وأنه يثق تماماً بموهبته وقدراته، وأكد سيميوني في أكثر من مناسبة بأنه يريد استمرار ريكيلمي مع فريقه، ورغم غموض مستقبل اللاعب، إلا أنه سيحصل على فرصة ذهبية خلال الـ 11 مباراة المقبلة.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن مشاركة بابلو مارتينيز لاعب فريق ليفانتي، في 21 دقيقة موزعة على مباريات خيتافي وليجانيس وريال مدريد، وإلى أنه يعد أحد الواعدين في مركز خط الوسط بالدوري الإسباني، وتشير كافة الدلائل إلى أنه سيحصل على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة.

وسيكون قلب الدفاع الشاب خابي هيرنانديز، أحد أهم المستجدات على ساحة ريال مدريد بجانب رينير جيسوس، والثنائي قد يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في لفترة المقبلة، لا سيما بعد ثقة زيدان في مستويهما واستدعائهما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

بالإضافة إلى دييجو ألتوبي، حارس مرمى كاستيا، الذي أظهر قدرات جيدة في كل مرة يستدعيه فيها زيدان، لذا قد يحصل هو الآخر على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، ولكن هذا الأمر سيعتمد أولًا وأخيرًا على القرار الذي سيتخذه المدرب الفرنسي.

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