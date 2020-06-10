ملفان آسيويان في سباق استضافة مونديال السيدات 2023

المصدر: البيان الإلكتروني

بقي ملفان من قارة آسيا من أصل ثلاثة ملفات تتسابق على استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، في أعقاب انسحاب البرازيل من التنافس.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي، انسحابه من سباق الاستضافة، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أمريكا اللاتينية في المنافسة، وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي، أن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح: "نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فيروس كورونا، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكانت قارة آسيا، قد استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل، وسيكون مونديال السيدات 2023، المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمشاركة 32 منتخباً.

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