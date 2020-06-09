مانشستر يونايتد يحاول تخفيض صفقة رودريجيز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع افتتاح فترة الانتقالات في نهاية موسم 2019/2020 المعاد جدولته، يبدو أنه من المحتم أن يتم ربط مانشستر يونايتد مع لاعبي ريال مدريد المطلوبين، ويبدو أن النادي الإنجليزي، يبحث عن طريقة لتخفيض تكلفة صفقة جيمس رودريجيز.

وتم منح رودريجيز، فرصة ثانية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ، لكنه فشل في شق طريقه إلى التشكيلة الرئيسية للفريق.

وتشير العديد من التقارير في إنجلترا، أن مانشستر يونايتد لديه اهتمام قوي بالكولومبي كخيار منخفض التكلفة، على الرغم من ارتباطه الوثيق بجادون سانشو في الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ماركا"، أن عقد جيمس ينتهي في يونيو 2021، مما يعني أن لوس بلانكوس سيضطر إلى الاستفادة من لاعب خط الوسط في الصيف لتجنب رحيله مجاناً.

وبالنسبة للاعب الذي كلف 80 مليون يورو في عام 2014، سيكون ذلك خسارة لا يمكن تصورها للنادي الإسباني، ومع ذلك، فإن المجهول هو كيف سيتطور الجانب المالي لكرة القدم في أعقاب أزمة كورونا، والواضح أن الأندية سيكون لديها أموال أقل لإنفاقها.

وإلى جانب مانشستر يونايتد، تشير التقارير الإنجليزية أيضًا إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي، حريص على لم شمله مع رودريجيز في إيفرتون.

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