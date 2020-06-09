كانتي يعود للتدريبات بعد التغلب على مخاوفه من كورونا

المصدر: البيان الرياضي

عاد نغولو كانتي (29 سنة)، للتدريب بشكل كامل مع التدريبات الجماعية لفريق تشيلسي للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، بعدما رفض القيام بذلك سابقاً بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا، وأجرى التدريب بمفرده، تحت إشراف ومتابعة من ناديه.

وكانت هناك مخاوف من غياب اللاعب عن باقي مشوار تشيلسي في الدوري، ولكن يبدو أن مخاوفه اختفت، وعاد لتدريبات تشيلسي، والذي يسعى إلى تعزيز مكانته في المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

وفي حين أن عودة كانتي ستعزز من تشكيلة المدرب فرانك لامبارد، رغم التقارير المتداولة حول سعي تشيلسي، إلى بيع عقد كانتي في الصيف المقبل، حسب ما أشارت صحيفة "ذا صن"، والتي أكدت أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس، يسعيان لنيل خدمات اللاعب.

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