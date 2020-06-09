محكمة فرنسية ترفض استئناف الدوري وتلغي الهبوط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، محاولة لاستئناف الموسم الملغي للدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنها قضت بضرورة إعفاء أميان وتولوز من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وكان قد تقرر إلغاء الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2019-2020 في نهاية أبريل الماضي، مع تبقي 10 جولات على النهاية، بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية، أنه لن تكون هناك رياضة محترفة قبل سبتمبر 2020.

وانضم ليون الذي احتل المركز السابع في الترتيب النهائي للمسابقة، وتتويج باريس سان جيرمان بدرع الدوري، إلى ناديي أميان وتولوز اللذان تقرر هبوطهما، وذلك بعدما تضرر ليون من عدم احتساب نقاط المباريات المتبقية، والتي كانت تكفيه للتأهل للبطولة الأوروبية العام المقبل.

ويعني قرار المحكمة، عدم استئناف الدوري، مع عدم هبوط أميان وتولوز، وبالتالي زيادة عدد فرق الدوري الفرنسي للدرجة الأولى الموسم المقبل، إلى 22 فريقاً.

ويحق لليون استئناف حكم محكمة مجلس الدولة، كما يحق لرابطة الدوري الفرنسي، الاستئناف كذلك ضد الحكم القضائي بإلغاء الهبوط، والذي يمثل طوق النجاة لتولوز، والذي لم يفز سوى بنقطة واحدة فقط في الدوري منذ فوزه على ليل 2-1 في 19 أكتوبر الماضي، وجاءت بتعادله السلبي مع أميان.

وحكم مجلس الدولة، بأن قرار إنهاء الموسم بعد 28 مباراة من أصل 38 مباراة كان قانونياً، موضحاً أن الإلغاء يوازن بين مزايا وعيوب التوقف الفوري للموسم.

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