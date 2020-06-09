فيديو يظهر نقشاً باسم ليفربول على الكأس يثير الجدل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار فيديو قصير لكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم مدته 15 ثانية، وتم تصويره قبل شهور، جدلاً كبيراً بعدما أظهر نقشاً باسم ليفربول على جانب الكأس، ضمن أبطال الدوري.

ولم يظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الإنجليزية، إذا ما كان الكأس أصلية أم هي نسخة طبق الأصل، إلا أن الواضح أن اسم نادي ليفربول تم نقشه فائزاً بالدوري الحالي 2019-2020.

وبينما تدور الكاميرا حول الجزء السفلي من الكأس، تكون أسماء الفائزين السابقين موجودة قبل الوصول إلى اسم نادي ليفربول بخط مائل، وهو ما أثار بعض الشك حول شرعية المقطع.

وفريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، ويحتاج الفريق إلى 6 نقاط فقط من مبارياته التسعة الأخيرة لضمان الفوز بكأس الدوري، ويمكنهم أيضاً، الانتهاء من المسابقة مبكراً إذا تعثر أقرب منافسيه مانشستر سيتي، والذي سيلعب مرتين قبل مباراة ليفربول الأولى.

ومن المقرر أن يستأنف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري، مما يعني أن ليفربول يمكن أن يفوز باللقب عندما يلاقي منافسه المرير إيفرتون في 21 يونيو أو كريستال بالاس في 24 يونيو، اعتماداً على النتائج، بمعنى أنه إذا خسر سيتي مباراته أمام أرسنال في 17 يونيو، فيمكن لليفربول تأمين اللقب بفوزه في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

وكان كلوبن قد أكد في وقت سابق إمكانية احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز باستعراض حافلة مكشوفة، بعد التأمين من فيروس كورونا، حتى إذا تم ذلك في منتصف الموسم المقبل.

ولن يتمكن مشجعو ليفربول من الاحتفال بانتصارهم المحتمل في أنفيلد، في ظل قرار لعب المباريات خلف الأبواب المغلقة، كما طلب من المشجعين عدم التجمع خارج الملاعب التي يلعب فيها ليفربول خلال الموسم الجاري، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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