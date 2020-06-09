منع بالوتيلي من التدريب بسبب الشهادة الطبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منع ماريو بالوتيلي من المشاركة في تدريب بريشيا، لأن شهادته الطبية غير صالحة، والتقطت الكاميرات، لحظة وصول بالوتيلي إلى التدريب قبل أن ينصح بالمغادرة من قبل أحد مسؤولي النادي.

وكان لاعبي الدوري الإيطالي، قد طلب منهم تقديم وثائق طبية سارية عند الوصول إلى ملاعب التدريب، استعداداً لاستئناف النشاط في الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو الجاري.

وأفادت تقارير صحفية أن بالوتيلي لم يكن من المفترض أن يعود إلى التدريب هذا الأسبوع حتى غداً الأربعاء، مع السماح للنادي بمجموعات معينة بالتدرب في أيام محددة.

فيما سبق وأرسل بالوتيلي، شهادة طبية إلى بريشيا يبلغه فيها بأنه غير قادر على التدريب، لأنه كان يعاني من التهاب في المعدة، وحتى تعافيه، لم يتمكن أحد من التعامل مع الأوراق التي تسمح له بالعودة.

وواجهت مدينة بريشيا، الواقعة في منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، قيوداً صارمة على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا، وبعدما خففت إيطاليا من الإغلاق، ظلت هناك تدابير خاصة قائمة للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الفيروس.

ويتردد أن وضع بالوتيلي في بريشيا، يائس بعدما بات مزعجاً لمالك النادي ماسيمو تشيلو، بسبب سلوك مهاجم مانشستر سيتي السابق، وأن تشيلو أرسل خطاباً إلى بالوتيلي يطلب فيه إنهاء عقده البالغ مدته 3 سنوات، بعد عام واحد من التعاقد مع بريشيا، عقب مغادرته مرسيليا.

ويمتد عقد بالوتيلي الحالي إلى عام 2022، ولكن هناك شرط يسمح بإنهاء التعاقد في نهاية الموسم إذا هبط بريشيا، والذي يحتل المركز 20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وسبق أن غاب بالوتيلي، والذي يحصل على 877 ألف جنيه إسترليني سنوياً في بريشيا، لمدة 10 أيام من التدريب في يناير 2020، وجلسة غير إلزامية يوم 26 مايو الماضي، ثم غاب عن تدريب أخر الأسبوع الماضي دون إذن، مما دفع تشيلو، مالك ليدز يونايتد السابق، للتعبير عن أسفه لجلب بالوتيلي إلى النادي، وقال: "أعتقد أننا ارتكبنا خطأ".

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