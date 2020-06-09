اكتشاف حالة كورونا لحكم قبل استئناف "الليغا"

المصدر: دبي - العوضي النمر

كشف الاتحاد الإسباني اليوم الثلاثاء، عن آخر نتائج اختبارات فيروس كورونا، قبل استئناف الليغا بعد غدٍ الخميس، وقال الاتحاد في بيان رسمي: "خضع الحكام والحكام المساعدين لفحص طبي رياضي دقيق وشامل، لتقييم حالتهم قبل استئناف المنافسة في القسمين الأول والثاني، وكشفت عن إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا، دون الكشف عن هوية المصاب.

وقال الاتحاد الإسباني إن الحكم المصاب دخل الحجر الصحي على الفور وفقًا للبروتوكول الذي وضعته السلطات الصحية، وفي الأيام القليلة المقبلة، سيخضع لاختبارات جديدة، ولن يتمكن من الانضمام إلى نشاط التحكيم حتى يحصل على نتيجتين سلبيتين متتاليتين".

واختتم بيان الاتحاد الاسباني بأن جميع الحكام الذين تم تعيينهم لقيادة المباريات خضعوا لاختبارات طبية قبل تعينهم في المباريات المقبلة، بينما سيخضع حكام الفار لاختبارات كورونا سريعة قبل دخول الغرفة الخاصة بتقنية الفيديو".

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