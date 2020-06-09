راموس ينتظر العرض الرسمي للتجديد مع ريال مدريد

المصدر: البيان الرياضي

يرغب ريال مدريد الاسباني، في تجديد تعاقده مع لاعبه سيرجيو راموس، وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الريال سيعرض على قائده خلال الأيام المقبلة، تمديد تعاقده لمدة موسم واحد لينتهي في يونيو 2022، وهو العام الذي يشهد ظهور الملعب الجديد لريال مدريد في سانتياجو برنابيو، عقب تجديده، كما ستقام خلاله نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن الجانبان يرغبان في التجديد، ولكنهما لم يجلسا بعد على طاولة المفاوضات، ولكن هناك اتفاق ضمني لتمديد عقد القائد لسنة أخرى، وهي القاعدة التي يسير عليها النادي في الفترة الأخيرة، بالتجديد لمدة عام واحد فقط ووفقا لعطاء اللاعب، لكل من بلغ سن الـ30.

وهو الأمر الذي سبق ورفضه المدافع الريال السابق، البرتغالي بيبي، وقرر الرحيل عن النادي الملكي، فيما سبق وصرح راموس في فبراير الماضي، بضرورة الوصول إلى تفاهم بغض النظر عن ما يريده النادي، وأكد أنه لم يطالب أبداً بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وأنه يتفهم وجهة نظر النادي في اتجاهه بعدم التجديد لأكثر من عام لكل من تجاوز الثلاثين.

وفي كل الأحوال، سيضمن ريال مدريد، بهذه الخطوة تأمين دفاعاته لمدة موسمين، في ظل تواجد الفرنسي المتألق فاران والإسباني ناتشو، لحين معرفة مصير الشاب ميليتاو، وهل سيكون قادرا على أن يكون خليفة راموس، أم سيبحث الريال في سوق الانتقالات عن صخرة جديدة، ويرغب زيدان في ضم الفرنسي أوباميكانو، نجم لايبزيج الألماني.

والجدير بالذكر، أن راموس، واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني، وكان شاهداً على كل الإنجازات اللافتة التي حصدها النادي في السنوات الأخيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، كما عانق المجد رفقة منتخب إسبانيا وتوج معه بلقبي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

ويرتبط راموس بعقد مع الريال ينتهي في يونيو 2021، مما يعني أنه بنهاية الموسم الجاري، سيكون متبقيا في عقده عام واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وسبق أن تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الصينية في العام الماضي، ولكنه رفض الرحيل.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد وهو شاب صغير يبلغ من العمر 19 سنة في عام 2005، قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، وعلى مدار 15 سنة، حقق الكثير من الألقاب، وشارك في 640 مباراة، كما سجل 91 هدفاً، كأحد هدافي الفريق رغم أنه يلعب في قلب الدفاع.

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