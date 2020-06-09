تشيلسي يعرض 85 مليون يورو لخطف هافيرتز

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الألماني الشاب كاي هافيرتز لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، محل مزايدة وصراع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الانتقالات الصيفية المقبلة، مع دخول أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في الأسبوع الماضي، عن أن نادي ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 80 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع كاي هافيرتز، في الصيف الجاري.

وفرض الألماني الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ كاي هافيرتز، نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في العالم خلال الموسم الجاري، قبل أن يتوقف بسبب فيروس كورونا، ويشبهه الكثيرون بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد، من حيث طريقة لعبه وأدائه في وسط الملعب.

وأشار موقع "آس"، كاي هافيرتز يلعب بقدمه اليسرى، ولديه موهبة وإمكانيات فنية مذهلة، كما أنه قوي جسدياً ومتميز في ألعاب الهواء، وسريع جداً في الركض بالكرة، وفي ظل كل هذه الإمكانيات وبالنظر إلى أسلوب لعبه، يمكن أن يكون الموهوب الألماني نموذج جديد من زيدان، والذي كشفت بعض التقارير مؤخراً عن رغبته في ضم اللاعب.

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعد حسم تشيلسي لصفقة المغربي حكيم زياش، ووضع الرتوش الأخيرة على الفوز بتوقيع المهاجم تيمو فيرنر، مقابل 60 مليون يورو، يسعى مسؤولي النادي للحصول على توقيع كاي هافيرتز.

وأوضحت الصحيفة، أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، يرصد حالياً 85 مليون يورو، من أجل التعاقد مع هافيرتز الذي تسعى خلفه القارة العجوز، ويتوقع أن يكون ضمن صفوة نجوم النخبة في السنوات القليلة المقبلة.

كما يرغب تشيلسي في التعاقد مع ظهير أيسر وحارس مرمى، وبعدما سعى النادي كثيراً للفوز بتوقيع جادون سانشو، وينتظر أن يغير اتجاهه في الفترة المقبلة نحو كاي هافيرتز.

ويذكر أن موهبة كاي هافيرتز، ظهرت في ألمانيا قبل 4 مواسم، ولكنه في الموسمين الأخيرين أبان عن قدراته بشكل مبهر وحقق أرقاما مثيرة، وفي الموسم الماضي سجل 17 هدفاً في الموسم، بينما حتى الآن سجل هذا الموسم 10 أهداف، رغم أنه ليس مهاجماً صريحاً، ولكنه صانع ألعاب.

ويرتبط كاي هافيرتز بعقد مع باير ليفركوزن ينتهي في عام 2022، ويخطط النادي للانتظار في قرار بيعه، إلى ما بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2021"، حتى ترتفع قيمته السوقية بشكل كبير.

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