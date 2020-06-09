صلاح يُعلن عودة البريميرليغ من التابوت الفرعوني

المصدر: دبي- العوضي النمر

أثار بوستر الدعاية المبتكر التي قامت به رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليغ" للإعلان عن عودة المنافسات مطلع الأسبوع المقبل، إعجاب المتابعين لا سيما وأنه وضع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على هيئة فرعون يخرج من التابوت ومن خلفه الأهرامات متحرراً من قيوده لأجل العودة إلى الحياة والمقصود بها المسابقة الأقوى عالمياً.

البوستر تم تداوله على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سريعة للغاية كما لاقي الإعجاب لتميز فكرته لا سيما مع معتقدات الفراعنة بفكرة العودة للحياة من جديد.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم إيقاف نشاطه منذ مارس الماضي، بسبب القيود التي فرضت عليه بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم اتخاذ القرار بعودته من جديد.

وأثار محمد صلاح نجم ليفربول، القلق في نفوس الجهاز الفني بقيادة المدرب يورجن كلوب، قبل أيام من عودة البطولة، بعدم مشاركته وفق صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية وزميله وأندرو روبرتسون في آخر مباراة تدريبية لنادي ليفربول على ملعب "أنفيلد".

ويستعد ليفربول متصدر البريميرليج برصيد 82 نقطة، لمواجهة جاره إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "الإمارات" على ملعب "جوديسون بارك".

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