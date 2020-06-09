استئناف الليغا تحت وسط الاجراءات الصارمة

المصدر: أ ف ب

سيكون الدوري الإسباني لكرة القدم " االيغا" الذي يعاود نشاطه بعد غداً الخميس بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تحت المجهر في ظل الاجراءات الصحية الصارمة التي سيتم تطبيقها لحماية اللاعبين في مواجهة الوباء.

وضع الكمامات، ارتداء القفازات، خوض المباريات وراء أبواب موصدة في وجه المشجعين، تنظيم رحلات طيران خاصة للأندية والاقامة في فنادق حصرية، وتنقل أفراد الفريق ذاته في أكثر من حافلة... كلها مشاهد غير مألوفة، ستصبح معتادة اعتبارا من الخميس وعلى مدى الأسابيع التالية لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020.

ومن المقرر ان يختتم الموسم الذي تتبقى منه 11 مرحلة، في 19 يوليو، على ان يخوض كل فريق ما معدله مباراتين أسبوعيا.

وسيسير الدوري الإسباني على المسار الذي خطته البوندسليغا الألمانية، والتي أصبحت في 16 مايو الماضي، أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد تعليقها منذ مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

وكما هي الحال بالنسبة الى ألمانيا، نجاح العودة في إسبانيا يرتبط بشكل أساسي بالبروتوكول الصحي المعتمد. وستكون الأنظار مسلطة على دربي الأندلس الخميس بين إشبيلية وريال بيتيس، والذي سيكون صافرة عودة النشاط المحلي بعد توقف منذ 12 مارس بسبب وباء "كوفيد-19"

وتعتبر إسبانيا من الدول الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات، مع أكثر من 27 ألف شخص منذ بداية الجائحة. ولم يكن مفاجئا ان تتم مقاربة معاودة النشاط الكروي، بشكل حذر ووسط تخوف واسع من احتمال ان تتسبب بتفشٍّ جديد للعدوى.

ومنذ السماح للأندية المحترفة بخوض التمارين اعتباراً من الثامن من مايو، كان الحذر موجوداً. وبدأت الأندية بحصص تدريبية فردية ثم بتدريبات في مجموعات صغيرة قبل فتح الباب أمام تدريبات جماعية بالكامل.

وبحسب بروتوكول العودة الذي نشرته صحف إسبانية عدة، تم وضع برنامج للفرق يشمل كل جوانب السفر والاقامة في الفنادق. وسيكون الانتقال من الفندق الى الملعب بحافلتين لأفراد الفريق الواحد، أو يمكن الطلب من اللاعبين التوجه الى الملعب بسيارتهم الخاصة. كما ان اللاعبين المدعوين لخوض المباريات، سيخضعون لفحص للكشف عن فيروس كورونا بشكل دوري.

وسيدخل اللاعبون الملعب مرتدين الكمامات والقفازات. أما الأماكن المشتركة كغرف الملابس فيتم تعقيمها ولن تكون متاحة الا للأشخاص الذين يتعين عليهم التواجد فيها. ويتصدر برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين، ترتيب الدوري المحلي متقدما بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

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