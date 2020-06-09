نيمار يشعل سوق الانتقالات الصيفية

المصدر: (برشلونة - وكالات)

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، التكهنات مجدداً بشأن إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تفتح نافذتها في يوليو المقبل.

وتصدر اسم نيمار، غلاف صحيفة «موندو ديبورتيفو» ، أمس حيث ذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، أن الدولي البرازيلي لا يخفي نواياه في العودة إلى برشلونة، مشيرة إلى أنه أبلغ زملاءه برغبته بالانتقال إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف .

أما بالنسبة لمسؤولي برشلونة، فهم يدركون أن التعاقد مع نيمار سيكون صعباً، كما أن أولوياتهم في سوق الانتقالات المقبلة، ستكون التوقيع لمهاجم إنتر ميلان، الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، والذي قد يكلف خزينة النادي مبلغاً ضخماً.

ومع ذلك، تعتقد «موندو ديبورتيفو»، أنه بإمكان الكتالونيين إبرام صفقة تبادلية مع سان جيرمان، من خلال إدراج كل من عثمان ديمبيلي، وفيليب كوتينيو، وصمويل أومتيتي، ونيلسون سيميدو، أو إيفان راكيتيتش في صفقة ضم نيمار.

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