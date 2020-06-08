هيريرا: مورينيو مدرب يكره الخسارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد أندر هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، أنه لا يوجد مدير فني في العالم أفضل من البرتغالي مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، ولكن لديه جانب سلبي، وهو أنه يكره الخسارة، ولا يتعامل معها بطريقة جيدة، مشيراً إلى ذكرياته الطيبة مع مورينيو، عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد، وهيريرا لاعباً بالفريق الإنجليزي.

وقال هيريرا لصحيفة "أتليتيك": "مورينيو أفضل مدرب في العالم عندما تسير الأمور على ما يرام، وعلاقته رائعة مع اللاعبين، وكذلك الطريقة التي يعامل بها الجميع، لقد أحببت حقاً جلساته التدريبية، ومعه مساعد المدرب روي فاريا، وشكلا معاً فريقاً رائعاً، ولكن الأمر يختلف تماماً عندما يخسر".

وأضاف: "السنة الأولى مع مورينيو كانت رائعة، وفزنا بثلاثة ألقاب، وفي السنة الثانية، فزنا بـ 84 نقطة في الدوري الممتاز، وجئنا في المركز الثاني، وخسرنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكننا لعبنا بشكل أفضل بكثير من تشيلسي في ذلك اليوم، وقبلها بستة أشهر، كانت الأمور مختلفة بعض الشيء، لأنه كانت لديه بعض الخلافات مع النادي، وعندما ترى كلاعب هذا الأمر، فأنك لا تؤدي بنفس الطريقة، وكل شيء يؤثر على جلسات التدريب وعلى العمل اليومي".

وتحدث هيريرا عن قراره بمغادرة يونايتد، والانضمام إلى باريس سان جيرمان العام الماضي بصفقة مدتها 5 سنوات، وقال: "لم يكن الأمر يتعلق بالمال، ولم يكن بشأن مدة عرض العقد، وفي رأيي، انتظرت طويلاً للحصول على عرض من يونايتد، واستحقت المزيد من الاهتمام من النادي، بعدما أعطيت كل شيء، ولم أشكو قط".

وأضاف: "كما لم أضع وجهاً سيئاً أبداً لأي مدير، أو لأي عضو في مجلس الإدارة، ولكنهم انتظروا حتى بقي لدي خمسة أو ستة أشهر في عقدي، ولهذا السبب كان لدي بعض الخلافات معهم، لأنني اعتقدت أنهم سيأتون قبل عامين من انتهاء عقدي مثل معظم الأندية الأخرى، وتوقعت منهم أن يوقعوا على عقد جديد، خاصة بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في فريقي لعام 2017، وهذا أشعرني بالحزن، ودفعني لقبول عقد باريس سان جيرمان".

وأختتم هيريرا، قائلاً: "لكني ما زالت معجباً باليونايتد، وعلاقتي بالكرة احترافية، وليس لدي مشكلة شخصية مع مانشستر يونايتد، وحتى إذا رأيت [الرئيس التنفيذي للنادي، فسأعطيه عناقاً لأنها الحياة، وكان لدي علاقة عظيمة معه، وهو رجل جيد للغاية، ولكن كان لدينا بعض الخلافات مع وجهات نظرنا حول الفريق والنادي، وفي كل مرة أرتدي فيها قميص يونايتد، كنت أشعر بالفخر، وليس لدي كلمة سيئة على النادي، وأنا ممتن للغاية لما عوملت به لمدة 5 سنوات".

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